Yoon advierte que investigará la corrupción durante el Gobierno de Moon

Photo : YONHAP News

Yoon Seok Youl, candidato a la presidencia del país de Poder del Pueblo, el principal partido opositor, declaró el miércoles 9 en una entrevista con el diario Joongang Ilbo, que si llega a Cheongwadae investigará a la administración anterior para no dejar impunes a aquellos que incurrieron en corrupción o actos ilícitos durante el Gobierno de Moon Jae In.Si bien aclaró que el presidente se mantendrá al margen y no manera influirá en las investigaciones, su comentario ha sido muy criticado por la clase política, al considerarlo una advertencia de revancha política. Sin embargo, al ser preguntado sobre un posible desquite, respondió con otra pregunta, cuestionando si las acusaciones contra administraciones de Lee Myung Bak y Park Geun Hye fueron una revancha política de Moon Jae In.Al respecto, el oficialista The Minjoo calificó el comentario de "descarada amenaza", y enfatizó que si hubo corrupción, abusos o prácticas turbias durante esta administración, en gran parte están vinculadas con Yoon.Por su parte, Presidencia comentó que en todo hay límites, incluidas las elecciones, expresando indirectamente su desagrado hacia el comentario del candidato de Poder del Pueblo.