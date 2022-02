Photo : YONHAP News

A falta de poco tiempo para culminar su mandato, el presidente Moon Jae In concedió una entrevista coordinada por Noticias Yonhap con otras siete agencias de información globales.En primer lugar, Moon reconoció que el sector inmobiliario ha sido su mayor preocupación del mandato, y lamentó no haber podido aumentar antes la oferta de viviendas.No obstante, señaló que el reciente aumento de oferta ha logrado revertir la situación, y se comprometió a esforzarse al máximo para no trasladar el problema inmobiliario al siguiente gobierno.El presidente también aludió a los conflictos de género latentes en la sociedad surcoreana, y recalcó que la falta de oportunidades hace que los integrantes de las jóvenes generaciones se sientan como víctimas. Al respecto, consideró necesario reflexionar sobre costumbres adquiridas, y sobre si no serán los adultos quienes fomentan el conflicto para usarlo políticamente.En cuanto a su iniciativa de declarar el fin oficial de la Guerra de Corea, Moon explicó que pese a que Corea del Sur y Estados Unidos han llegado a grandes acuerdos en la elaboración del borrador, no parece fácil conseguir proclamar el fin oficial del guerra durante su mandato, tarea que en la que consideró importante el papel del próximo gobierno.Asimismo, destacó que pese a las dificultades sufridas durante su administración, el estatus y el potencial de la República de Corea han mejorado en gran medida, al tiempo de expresar su deseo por dar continuidad al proceso de paz en la península coreana y a la iniciativa de 'New Deal coreano', al margen de quién sea el próximo presidente.Por último, aseguró que se mantendrá al margen de la política tras finalizar su mandato, aunque dejó abierta la posibilidad de servir como enviado especial de Seúl para dialogar con Corea del Norte.