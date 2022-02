Justicia reclama presentar gastos especiales y de protocolo a Presidencia

Photo : YONHAP News

Un tribunal ha solicitado a Presidencia justificantes de ciertas actividades de un secretario presidencial, así como los gastos de protocolo del presidente Moon Jae In y la primera dama Kim Jung Sook.El jueves 10 el Tribunal Administrativo de Seúl admitió parcialmente una demanda presentada por Kim Seon Taek, presidente de la Asociación de Contribuyentes de Corea, contra dicho secretario, ante su negativa de facilitar información.El tribunal refutó el argumento de la Secretaria Presidencial para no divulgar los datos solicitados, alegando riesgo de vulnerar la privacidad o alterar el funcionamiento de dicho organismo.Previamente, la asociación solicitó a la Casa Azul el detalle de los gastos por actividades especiales desde la llegada al poder de Moon Jae In en 2018, así como el presupuesto asignado por el Ejecutivo para gastos de protocolo del presidente y la primera dama, incluyendo partidas de vestuario.En respuesta, Presidencia rechazó la petición alegando que divulgar esa información podría dañar los intereses nacionales, pues incluye datos sensibles sobre seguridad nacional, defensa y diplomacia. Además, enfatizaron que los gastos del presidente Moon y su esposa no figuran como partida explícita en el presupuesto gubernamental.