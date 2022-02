Corea del Sur, EEUU y Japón condenan ensayos balísticos norcoreanos

Photo : YONHAP News

Los ministros de Exteriores de Corea del Sur, Estados Unidos y Japón se reunieron en Hawái y conversaron sobre la actualidad de la península coreana, en particular sobre la situación de seguridad regional. Su mensaje central se centró en condenar los reiterados ensayos de misiles de Pyongyang, al tiempo de hacer un llamado a Corea del Norte a retomar el diálogo.En la declaración conjunta emitida tras el encuentro, los cancilleres alzaron sus voces contra las recientes prubas balísticas del régimen de Kim Jong Un y expresaron su inquietud por la inestabilidad que generan la península coreana y toda la zona. El secretario de Estado estadounidense, Tony Blinken, destacó que puede verse claramente que Pyongyang mantiene sus provocaciones, y enfatizó que los misiles lanzados desde el comienzo de 2022 incumplen las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.Pese a todo, los representantes de Seúl, Washington y Tokio resaltaron que no guardan intenciones hostiles hacia Corea del Norte y que las puertas a un diálogo sin condiciones siguen abiertas, reafirmando su voluntad de abordar los problemas por la vía diplomática.Chung Eui Yong, el canciller surcoreano, dijo coincidir con sus homólogos estadounidense y japonés en la importancia de dialogar con Pyongyang, y analizaron acciones viables y realistas para lograr que Corea del Norte vuelva a la mesa de negociación.En paralelo, Chung mantuvo una reunión bilateral con el ministro de Exteriores japonés Yoshimasa Hayashi, la primera entre ambos. Durante el encuentro ambos cancilleres presentaron sus posturas sobre asuntos delicados de mutuo interés, como la explotación laboral a manos de empresas niponas durante el colonialismo y el proyecto de Tokio de incluir las minas de la isla de Sado en la Lista del Patrimonio Mundial de la Unesco, pero no lograron estrechar diferencias.En cuanto a la crisis en Ucrania, los ministros de Exteriores de Corea del Sur, Estados Unidos y Japón subrayaron al unísono la necesidad de reforzar la cooperación internacional para disuadir a Rusia de mantener sus amenazas, aunque la tensión en la zona es cada vez mayor.