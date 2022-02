Aumenta la batalla por la publicidad electoral

Photo : KBS News

La campaña oficial para los próximos comicios presidenciales, programados a menos de un mes, también ha desatado una batalla de publicidad electoral con fuertes contenidos en vídeo, difundidos tanto en medios convencionales como en internet y las redes sociales. Aunque varían en estilo y mensaje, su objetivo es el mismo: conquistar el corazón de los votantes y hacerles llegar de la manera más convincente posible las políticas y visiones de los candidatos.Por ejemplo, uno de los anuncios publicitarios para las elecciones del partido en el poder The Minjoo, empieza con la frase "Para quienes odian a Lee Jae Myung", aceptando los motivos que la gente puede tener para no simpatizar con el candidato oficialista, aunque luego da un giro y pide el apoyo de los votantes. Enfatiza que Lee no es una persona con muchos defectos, sino alguien que sufrió una vida de muchas preocupaciones al luchar al lado de los desfavorecidos o de aquellos con menos privilegios.En esa línea de videocontenidos, el opositor Poder del Pueblo presenta en un clip publicitario la trayectoria de su representante, Yoon Seok Youl, desde que comenzó su carrera como fiscal hasta su salto a la política, y su recorrido como candidato presidencial. Así, subraya que es la persona idónea tanto para restaurar la justicia como el sentido común en el país.En el caso de Partido Justicia, el medio que eligió para su primer anuncio electoral es la radio, donde destaca que votar por su candidata, Sim Sang Jung, conlleva el mensaje de apoyar a los más débiles y las minorías olvidadas de la sociedad surcoreana.Finalmente, la campaña política publicitaria de Ahn Cheol Soo, candidato del Partido del Pueblo se centra en resaltar precedentes o gestos generosos del exempresario, como la distribución gratuita de vacunas informáticas o las donaciones multimillonarias realizadas en cumplimiento de su responsabilidad social.