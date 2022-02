Hong Sang Soo gana el Oso de Plata en la Berlinale

Photo : KBS News

El director de cine surcoreano Hong Sang Soo fue premiado en el Festival Internacional de Cine de Berlín por tercer año consecutivo. En 2020 recibió el Premio al mejor director por 'La mujer que escapó (The Woman Who Ran)' y en 2021 el Premio al mejor guión por 'Introducción (Introduction)'.En la Berlinale 2022, Hong obtuvo el Oso de Plata -el Gran premio del jurado, el segundo más importante del festival después del Oso de Oro a la Mejor película- por su vigesimoséptimo largometraje 'La película del novelista (The Novelist's Film)'.El film narra la historia de un novelista que emprende un viaje hasta la librería de un amigo desaparecido y conoce a una pareja de cineastas.