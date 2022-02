Gobierno prepara medidas contra pérdidas económicas por crisis en Ucrania

Photo : YONHAP News

Aunque tras anunciar Rusia que retirará sus tropas de la frontera con Ucrania la tensión geopolítica remite, el Gobierno surcoreano sigue preparando medidas por si la tensión en la zona aumenta nuevamente.El Ministerio de Industria, Comercio y Energía explicó el jueves 17 que, considerando la inestabilidad aún reinante en Ucrania y ante posibles cambios drásticos en el panorama local, dispone de medidas para minimizar el impacto en la economía real, en particular en cuanto a exportaciones e inversiones de empresas surcoreanas en dicho país de Europa del Este, y en la red de suministros y abastecimiento energético.Como parte de esas medidas, la cartera activó la llamada "Ventanilla sobre Rusia", que ofrece información y asesoramiento a empresas con negocios en dicho país, para que no se vean perjudicados si Estados Unidos refuerza las restricciones comerciales. Desde 2014 Washington prohíbe el comercio de ciertos bienes con Rusia o la península de Crimea, en virtud de las sanciones que incluye su Ley contra Adversarios de Estados Unidos, y no se descarta que Washington refuerce las medidas contra Rusia si finalmente Moscú decide invadir Ucrania.