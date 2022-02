Candidatos presidenciales visitan altar fúnebre de fallecidos en bus de campaña

Photo : YONHAP News

Los candidatos presidenciales de los dos principales partidos políticos de Corea, el oficialista The Minjoo y el opositor Poder del Pueblo, visitaron el altar fúnebre de los dos fallecidos en el autobús de campaña de Ahn Cheol Soo, su rival de Partido del Pueblo.Lee Jae Myung, representante de la formación en el poder, pasó por el centro funerario en Cheonan tras finalizar sus actividades de campaña el miércoles 16 y expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas, y también a Ahn, que permanecía en el lugar.Asimismo, el candidato opositor Yoon Seok Youl visitó el altar para dar el pésame. Al ser preguntado por la prensa sobre qué había comentado con Ahn Cheol Soo, solo dijo que le expresó su consuelo y solidaridad, sin entrar en otros temas por considerarlo inapropiado, dada la situación, refiriéndose a que no hicieron comentarios sobre la propuesta de coalición electoral entre ambos.También pasaron por al altar fúnebre otros políticos como Lee Nak Yon, responsable de campaña de The Minjoo, o el líder parlamentario del Partido Justicia, Bae Jin Gyo.