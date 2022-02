You Young queda sexta en patinaje artístico individual femenino

Photo : YONHAP News

You Young terminó en sexto lugar en la competición individual femenina de patinaje artístico sobre hielo en los Juegos Olímpicos de Beijing 2022, mientras que Kim Ye Lim quedó en octavo puesto.En la modalidad libre individual, celebrada en el Estadio de la Capital el jueves 17, You obtuvo 142,75 puntos: 74,16 en técnica y 68,59 en arte, logrando una puntuación total de 213,09, incluidos los 70,34 puntos que logró el martes 15 en el programa corto.Así, de las 25 atletas que compitieron en el programa libre quedó en sexta posición, la tercera mejor de una patinadora surcoreana en unos Juegos Olímpicos, desde que Kim Yuna lograra la primera posición en Vancouver en 2010 y la segunda en Sochi en 2014.Su marca también es la tercera mejor de la historia del patinaje artístico femenino de Corea del Sur, solo superada por los 228,56 puntos y los 219,11 puntos que - respectivamente- logró Kim Yuna en dichas olimpiadas.En tanto Kim Ye Lim obtuvo un total de 202,63 puntos, que le valió el octavo lugar.Es la primera vez en la historia olímpica que dos atletas surcoreanas quedan entre las diez mejores en patinaje artístico sobre hielo.Por otra parte, el equipo femenino de curling, medallista de plata en PyeongChang 2018, no logró pasar a semifinales al quedar en octavo lugar de la eliminatoria entre diez naciones.