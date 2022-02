Lee Jae Myung y Yoon Seok Youl visitan sus caladeros

Photo : YONHAP News

Lee Jae Myung y Yoon Seok Youl visitaron las regiones de Honam y Yongnam, respectivamente, para recabar apoyos.El candidato del oficialista The Minjoo, Lee Jae Myung, se dirigió a la ciudad de Suncheon, donde prometió unir las regiones de Honam y Yongnam para convertirlas en la capital del sur y promover un desarrollo equitativo del país.Mientras Yoon Seok Youl, de Poder del Pueblo, criticó la incompetencia y el escaso conocimiento sobre gestión de Estado del primero, y aseguró que no permitirá que "alguien como él" lidere la nación.Por la tarde, Lee visitará Mokpo, zona de seguidores del expresidente Kim Dae Jung, y la Plaza 18 de Mayo de Gwangju, mientras que Yoon Seok Youl estuvo en Yongnam, región donde goza de gran popularidad.Primero recaló en Sangju, en Gyeongsang del Norte, desde donde llamó a los ciudadanos a juzgar la incapacidad del actual gobierno, pues con sus obsoletas ideologías de revolución social no han hecho más que retrasar al país. Posteriormente se dirigirá al pueblo natal del expresidente Park Chung Hee en Gumi, y hará un recorrido por Daegu.En tanto, Shim Sang Jung, del Partido Justicia, visitó la ciudad de Pohang y prometió convertir POSCO en una empresa ecológica y en un nuevo motor de crecimiento, mientras que Ahn Cheol Soo, de Poder del Pueblo, asistió a la ceremonia fúnebre de Son Pyong Oh, jefe de campaña electoral de su partido para Nonsan, Gyeryong y Geumsan, quien fue hallado muerto en el autobús de campaña.Su intención es reanudar la campaña electoral en la tarde del sábado 19, actualmente en suspenso por el incidente.