Medios especializados detectan actividad en reactor atómico de Yongbyon

Photo : KBS News

Dos sitios especializados en temas norcoreanos - 38 North y Beyond Parallel, a cargo del think-tank estadounidense Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales- estiman que el reactor atómico de cinco megavatios del complejo nuclear norcoreano de Yonbyon sigue activo, en base a las fotos satelitales tomadas a finales de enero y comienzos de febrero.Según Beyond Parallel, en las imágenes no se ve hielo alrededor de los tubos de refrigeración del reactor atómico, hecho que permite suponer que el sistema está operativo, pues en invierno hasta el agua de los ríos en dicha zona se congela por las bajas temperaturas.Por su parte, 38 North se basa en fotos de satélites comerciales para destacar el hielo derretido detectado en los alrededores del centro nuclear de Yongbyon, y zonas donde el agua de refrigeración fluye y no está congelada.Dicho reactor atómico permite, mediante reprocesamiento de barras de combustible usado, producir plutonio para fabricar armas nucleares.