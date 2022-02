Candidatos presidenciales debaten sobre economía

Photo : YONHAP News

Los cuatro principales candidatos a presidir el país se enfrentaron en un nuevo debate televisivo el lunes 21, coordinado por la Comisión Electoral Nacional.El debate se centró en cuestiones económicas, principalmente en medidas a adoptar contra la crisis derivada del COVID-19.Todos los candidatos se comprometieron a compensar a los micro comerciantes y autónomos, uno de los sectores más afectados por la pandemia, pero sus propuestas no fueron uniformes.Lee Jae Myung, del oficialista The Minjoo, afirmó que el país debería ofrecer una compensación total y con carácter retroactivo a pequeños comerciantes y autónomos, por sus pérdidas.En tanto Yoon Seok Youl, del principal opositor Poder del Pueblo, coincidió con dicha medida, pero siempre bajo los límites que permita el gasto público.En cambio Sim Sang Jung, del Partido Justicia, de inclinación progresista, y Ahn Cheol Soo, del conservador Partido del Pueblo, tildaron de "populistas" dichas propuestas. Ahn propuso crear una cuenta especial para gastos sobre coronavirus, alegando que los presupuestos complementarios no pueden ser la solución.Lee Jae Myung y Yoon Seok Youl coincidieron asimismo en la importancia de promover el crecimiento económico, pero mientras Lee enfatizó la competencia justa y la inversión gubernamental en infraestructuras, Yoon abogó por respetar los mercados y las empresas.