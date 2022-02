Seúl valora el impacto de la crisis de Ucrania

Photo : YONHAP News

Ante la actual tensión entre Rusia y Ucrania, el Gobierno intenta anticipar posibles impactos de la crisis en el país.El martes 22, el presidente Moon Jae In convocó al Consejo de Seguridad Nacional y también lideró otra reunión sobre estrategias económicas en el extranjero.Desde que institucionalizaron las reuniones sobre estrategia exterior en octubre de 2021, es la primera vez que se convocan en paralelo al Consejo de Seguridad Nacional. Este gesto refleja la urgencia de adoptar medidas para intentar garantizar la integridad de la población y de las empresas surcoreanas.Moon Jae In enfatizó que la soberanía de Ucrania debe respetarse, y llamó a resolver el conflicto debe mediante vías pacíficas, al tiempo de resaltar que Corea del Sur, como miembro responsable de la comunidad internacional, apoyará los esfuerzos para hallar una solución pactada al problema.Además, durante el encuentro discutieron posibles medidas para asegurar el bienestar de los ciudadanos, en particular de los que expresaron su intención de permanecer en territorio ucraniano.También intentaron avanzar posibles repercusiones del conflicto, de cara a establecer un plan para minimizar el riesgo y evitar problemas que puedan desestabilizar el mercado financiero del país o el suministro de materias primas.Actualmente, la inquietud predomina en el sector industrial, pues afirman que la situación en Ucrania podría aumentar la escalada de precios de energía y cereales.En consecuencia, Moon urgió a adoptar las medidas preventivas necesarias para evitar que el conflicto ucraniano afecte a las economía nacional.