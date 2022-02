Tribunal regional suspende pase sanitario en menores de 60

Photo : YONHAP News

El Tribunal Regional de Daegu aceptó parcialmente la demanda de unos 300 residentes locales contra el alcalde de la ciudad, solicitando suprimir el pase sanitario. En consecuencia, la Justicia decretó una suspensión temporal del pase sanitario en restaurantes y cafeterías, y entre menores de sesenta años, hasta tener un fallo definitivo.El tribunal explica que aunque el pase sanitario defiende un fin público justo, limita en exceso los derechos fundamentales de los no vacunados, y su suspensión no traerá mayores consecuencias, máxime entre los menores, pues no presentan elevadas tasas de mortandad ni de patologías graves.Es la primera vez que un tribunal suspende el uso del pase sanitario en restaurantes y cafeterías del país entre menores de sesenta. La alcaldía de Daegu dijo respetar la decisión del tribunal, aunque valorará si presentar una apelación.