Moon: Corea del Sur secundará esfuerzos de comunidad y sanciones internacionales

Photo : YONHAP News

El presidente Moon Jae In declaró el jueves 24 que Corea del Sur se unirá a los esfuerzos de la comunidad internacional y a las sanciones internacionales contra Rusia, al enfatizar que el uso de la fuerza no puede tolerarse bajo ninguna circunstancia.Moon lamentó la invasión de Ucrania por parte de Rusia pese a los esfuerzos y reiterados llamamientos de la comunidad internacional, al tiempo de insistir en la soberanía y la integridad territorial de Ucrania.Añadió que los conflictos deben resolverse a través del diálogo y no mediante guerras, y aseguró que Seúl secundará las sanciones económicas contra Rusia.Asimismo, ordenó a ministros y asesores esforzarse al máximo para garantizar la seguridad de los surcoreanos en Ucrania y evitar posibles impactos sobre las empresas nacionales.