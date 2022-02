Corea del Sur se suma a las sanciones contra Rusia

Photo : YONHAP News

Ante la noticia de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, el presidente Moon Jae In declaró que el uso de la fuerza nunca es justificable, y por tanto Corea del Sur se sumará a las sanciones económicas contra Rusia, en sintonía con la comunidad internacional y Estados Unidos.Tras conocer en detalle la situación en la península de Crimea, el mandatario enfatizó que no hay excusas para justificar un uso de la fuerza que toma como víctimas a personas inocentes, y abogó por la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania, y añadió que cualquier conflicto entre países debe resolverse mediante la negociación y el diálogo, y no con una guerra.Así, el Ejecutivo de Seúl confirmó su adhesión oficial a las sanciones internacionales contra Rusia, incluyendo el bloqueo comercial que Estados Unidos y otros miembros de la comunidad internacional valoran imponer. Una vez activado el bloqueo, en el caso del comercio exterior de Corea del Sur, afectará primero a las exportaciones de chips, automóviles y equipos electrónicos a ese país. En tanto, por el momento el Gobierno surcoreano no adoptará sanciones independientes, como prohibición de viajar a Rusia o restricciones financieras.