Cruce de declaraciones entre candidatos presidenciales

Photo : YONHAP News

En plena carrera presidencial, el sector político surcoreano pone la mirada en el conflicto entre Rusia y Ucrania.Lee Jae Myung, candidato del oficialista The Minjoo, visitó el día 24 la provincia de Gangwon donde aludió a la paz y la guerra.Concretamente, criticó las últimas declaraciones de Yoon Seok Youl, del principal opositor Poder del Pueblo y su mayor rival, comprometiéndose a instalar en territorio surcoreano más unidades del THAAD, el sistema antimisiles estadounidense, comentarios que según esgrimió reflejan que a Yoon no le importa la seguridad de los ciudadanos y solo intenta captar votos atemorizando al electorado.Así, enfatizó que el deber de un líder es "proteger la paz", aludiendo a la reciente invasión rusa de Ucrania.También destacó su vasta experiencia en gestión y administración pública, remarcando los logros de su mandato como alcalde de Seongnam y gobernador de Gyeonggi.Mientras, Yoon Seok Youl visitó la provincia de Gyeonggi, desde donde lanzó duras críticas contra la administración actual, afirmando que las políticas de vivienda, empleo y lucha contra la pandemia de Moon Jae In fueron un fracaso.Señaló a Lee Jae Myung como mayor responsable del escándalo de "Daejang-dong", y llamó a los ciudadanos a no permitir que un partido como The Minjoo, manchado de corrupción e incompetencia, siga en el poder.En cuanto a la situación de Ucrania, el candidato opositor detalló que "la paz no es nada, si un país no tiene suficiente poder para respaldarla".En la noche del día 25, ambos candidatos se enfrentarán en un nuevo debate televisivo en el que también participarán Sim Sang Jung, del Partido Justicia, y Ahn Cheol Soo, de Poder del Pueblo.Se prevé que hablarán sobre temas diversos, como cambios estructurales en el poder, la crisis de Ucrania y otros asuntos políticos y diplomáticos.