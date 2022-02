Reunificación llama a Pyongyang a mantener moratoria de ensayos balísticos

Photo : YONHAP News

Ante la alegación de Pyongyang de que la prueba balística del domingo 27 fue parte de sus actividades para desarrollar satélites espía, Seúl ha hecho un llamado a mantener la moratoria de ensayos nucleares y de misiles intercontinentales.El portavoz del Ministerio de Reunificación surcoreano, Lee Jong Joo, declaró el lunes 28 que lo que debe hacer Corea del Norte es cumplir la promesa que hizo con la comunidad internacional tanto de no efectuar ensayos nucleares como de no probar misiles balísticos intercontinentales, y volver a la mesa de diálogo. Así respondió a la pregunta de si el anuncio norcoreano de que el ensayo del domingo se llevó a cabo para comprobar los avances en su programa de desarrollo de satélites artificiales podría implicar que el régimen de Kim Jong Un valora no seguir con la moratoria de ensayos balísticos intercontinentales.En tanto, el mismo día lunes, el titular de Defensa, Suh Wook, encabezó una reunión con los principales comandantes de las Fuerzas Armadas para evaluar la situación de seguridad en Ucrania, así como las reiteradas pruebas de misiles de Corea del Norte.El ministro sostuvo que desde comienzos de 2022, la situación tanto regional como mundial se muestra grave y que el reciente ensayo balístico norcoreano refleja en parte la urgencia que siente Pyongyang de atraer la atención en la coyuntura actual, donde el interés del mundo se centra en Ucrania.