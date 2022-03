Coches y móviles surcoreanos quedan fuera del bloqueo comercial contra Rusia

Photo : YONHAP News

El bloqueo comercial de Estados Unidos contra Rusia no se aplicará a la exportación de teléfonos móviles, automóviles y otros bienes de consumo surcoreanos.Así lo anunció el Ministerio de Estrategia y Finanzas de Corea el jueves 3 en una reunión económica sobre la crisis de Ucrania, en donde dio a conocer los resultados de las consultas mantenidas con Estados Unidos sobre el asunto.Previamente, el 24 de febrero Washington anunció una serie de sanciones comerciales contra Rusia, incluido el reglamento sobre productos fabricados en el extranjero (FDPR, Foreing Direct Product Rules), que obliga a toda empresa a obtener su autorización para exportar cualquier bien a Moscú, aunque haya sido producido en otros países, si utiliza alguna tecnología o software desarrollado por Estados Unidos. El FDPR abarca los sectores de chips, telecomunicaciones, sensores, equipos láser, industria marítima y ciencia aeroespacial.Actualmente, 32 países incluidos Reino Unido, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Japón y la Unión Europea han sido eximidos de dicho reglamento estadounidense, mientras Seúl negocia con Washington su exención.El Ministerio de Estrategia y Finanzas afirmó que Corea del Sur y Estados Unidos están conversando activamente sobre el tema, pero avanzó que por mucho que logre ser excluida, eso no significará una desregulación completa de las exportaciones.No obstante, afirmó citando a las autoridades estadounidenses que los envíos de bienes de consumo como teléfonos móviles, coches y lavadoras no estarán sujetos a las actuales restricciones comerciales contra Rusia, de no estar destinados para uso militar.Asimismo, explicó que es posible que autoricen las exportaciones de empresas coreanas a sus sucursales establecidas en Rusia.