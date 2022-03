Yoon adelanta a Lee y supera el margen de error

Photo : YONHAP News

Una encuesta publicada el jueves 3 refleja que Yoon Seok Youl, candidato de Poder del Pueblo, el principal partido opositor, adelanta a Lee Jae Myung, candidato del oficialista The Minjoo y su mayor rival.El sondeo fue efectuado por KBS, MBC y SBS, las tres principales emisoras del país, del 1 al 2 de marzo entre 2.003 surcoreanos, a los que preguntaron a quién votarían en las presidenciales.Se trata del último sondeo público antes de las elecciones, pues desde el jueves 4 los medios no pueden publicar encuestas electorales. Además, incluye a Ahn Cheol Soo, de Partido del Pueblo, como candidato, pues el sondeo fue previo a la fusión de candidaturas entre Ahn y Yoon.El oficialista Lee obtuvo un 37,1% de apoyo, pero Yoon le adelantó por 5 puntos, superando el margen de error, con un respaldo de 42,1%. En tanto, Sim Sang Jung, candidata del Partido Justicia, obtuvo un 1,8% y Ahn un 7,4%.En cuanto a la posibilidad de ganar los comicios, Yoon obtuvo un 47,1% frente al 41,3% de Lee.Mientras, un 54,5% se mostró a favor de un cambio de gobierno, y un 88% afirmó que irá a votar el día de las elecciones.Repecto a la actual administración, el índice de aprobación del presidente Moon Jae In fue del 43,4%.La encuesta presenta un nivel de confianza del 95% y un margen de error de ±2,2%.