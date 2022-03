Destinan 2 billones de wones a empresas afectadas por sanciones contra Rusia

Photo : YONHAP News

El Gobierno ha definido una partida de 2 billones de wones para ayudar a las empresas afectadas por las sanciones contra Rusia.Además, la Corporación de Seguros Comerciales de Corea ampliará las garantías de crédito a la exportación, y agilizará los pagos de esos seguros a corto, además de omitir las tarifas de inspección crediticia.También habilitarán un seguro de importación para las materias primas con mayor inestabilidad, como el platino y el aluminio.La Agencia de Promoción de Comercio y de Inversión de Corea (KOTRA) habilitará un almacenamiento de mercancías en países próximos a Rusia y Ucrania, y cubrirá hasta un 70% de los costes, siempre que no superen los 10 millones de wones.Por otra parte, Corea del Sur ha sido eximida de aplicar el reglamento estadounidense sobre productos fabricados en el extranjero (FDPR, Foreing Direct Product Rules), que obliga a toda empresa a obtener su autorización para exportar cualquier bien a Rusia que use alguna tecnología o software desarrollado por Estados Unidos, aunque haya sido producido en otros países.Asimismo, Seúl controlará las exportaciones a Rusia de 57 "productos no estratégicos".