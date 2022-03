ADG de EEUU premia a directora artística de 'Squid game'

Photo : YONHAP News

Chae Kyoung Sun, directora artística de 'Squid game', fue premiada por ADG, el Sindicato de Directores de Arte de Estados Unidos, por el diseño de produccion de esa serie original de Netflix.La surcoreana fue galardonada durante la vigésimo sexta entrega de premios de ADG, celebrada el sábado 5 en Los Ángeles, en la categoría de Serie contemporánea de una hora. El sindicato reconoció el diseño de producción del sexto capítulo de 'Squid game' -titulado 'Gganbu'- tras rivalizar con fuertes candidatos como las series 'Succession' y 'The Morning Show', protagonizada por Jennifer Aniston.En tanto, el vídeo musical de 'My Universe', una colabo entre la banda británica Coldplay y el grupo de k-pop BTS, estaba nominado a Formato corto: serie web o vídeo musical, pero no resultó premiado y el galardón fue para el videoclip de 'All To Well', tema de la cantante Taylor Swift.En 2020, el director de diseño de producción de 'Parásitos', Lee Ha Jun, obtuvo el premio en la categoría de Película contemporánea.