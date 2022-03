Lider oficialista es agredido durante campaña electoral

Photo : YONHAP News

Song Young Gil, líder del partido oficialista The Minjoo, fue atacado con un martillo en la cabeza durante su visita al distrito universitario de Sinchon en Seúl, en el marco de la campaña electoral.Inmediatamente fue trasladado a un hospital cercano, donde recibió varios puntos de sutura, aunque según informan no se halla en estado crítico.El agresor, un youtuber de setenta años, fue arrestado en el acto y se encuentra bajo investigación policial.Tras el incidente, el presidente Moon Jae In calificó el ataque de "acto terrorista contra la democracia", mientras que el partido Poder del Pueblo expresó su firme condena a cualquier acto de violencia que amenace a la democracia, y deseó la pronta recuperación de Song.El Partido Justicia también denunció los hechos, que calificó de "delito grave e intolerable".