Washington exime a Corea del Sur del FDPR contra Rusia

Estados Unidos ha anunciado oficialmente que Corea del Sur no deberá aplicar el reglamento FDPR en sanciones comerciales contra Rusia.El Ministerio de Comercio, Industria y Energía y el Departamento de Comercio de Estados Unidos emitieron el martes 8 una declaración conjunta, anunciando que las exportaciones surcoreanas no están sujetas al reglamento sobre productos exteriores (FDPR, Foreign Direct Product Rules).Dicha norma, previamente incluida entre las sanciones del Departamento de Comercio estadounidense, obliga a cualquier empresa que use tecnología o software desarrollado por Estados Unidos a obtener autorización expresa para exportar cualquier bien a Rusia, aunque haya sido producido en terceros países, y abarca sectores como chips, telecomunicaciones, sensores, equipos láser, industria marítima o ciencia aeroespacial.La declaración incluye a Corea del Sur en la lista de países exentos de aplicar dichas pautas contra Rusia y Bielorrusia, en un esfuerzo de alinear las sanciones con los países aliados.Gina Raimondo, secretaria de Comercio estadounidense, dio la bienvenida a la promesa de Corea del Sur de luchar en pro de la paz y la democracia del pueblo ucraniano.En respuesta Moon Seung Wook, ministro de Comercio surcoreano, destacó que como aliado Corea del Sur secundará los esfuerzos de la comunidad internacional para resolver pacíficamente la crisis de Ucrania, y reforzará las restricciones comerciales contra Rusia.