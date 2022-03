Presidente llama al voto responsable

Photo : YONHAP News

El presidente Moon Jae In ha instado a la ciudadanía a votar de forma responsable e informada, y a pensar en el futuro de la nación.El mandatario hizo este llamamiento el martes 8 durante una reunión del Consejo de Ministros, al enfatizar que el 9 de marzo el pueblo elegirá a la persona que llevará las riendas del Gobierno los próximos cinco años. Agregó que la elevada participación en la votación anticipada refleja la enorme importancia que el electorado atribuye a los comicios, y expresó su voluntad de ver como ese elevado interés se traduce en una gran participación y en un voto inteligente.En cuanto a los problemas surgidos durante la votación anticipada entre positivos, Moon llamó a aprender de lo ocurrido y procurar no repetir ese incidente, anticipando cualquier imprevisto para garantizar el derecho al sufragio de todos los ciudadanos. Al respecto, urgió a la Comisión Nacional Electoral a realizar una gestión meticulosa, pues probablemente irán a votar más personas con COVID-19 que los días 4 y 5, durante la votación anticipada.En cuanto al próximo mandatario, ordenó a sus ministros dejar todo listo para cooperar con el presidente electo, máxime ante un escenario internacional tan cambiante, y con grandes retos que no solo afectan al ámbito político-diplomático, sino también a la seguridad, a la economía y al sector energético.