Photo : YONHAP News

La tercera ronda de negociaciones entre Rusia y Ucrania, que tuvo lugar el lunes 7 (hora local), concluyó sin avances, según informó la Embajada rusa en Minsk, capital de Bielorrusia.La delegación de Moscú, que acudió con mayor escepticismo, dijo no estar satisfecha con las conversaciones, mientras que la parte ucraniana expresó que aunque no han logrado rebajar sustancialmente el conflicto, sí hubo pequeños avances en cuanto a los corredores humanitarios.Mijailo Podoliak, de la oficina presidencial de Ucrania, publicó en su cuenta de Twitter que la tercera ronda de conversaciones terminó con algún avance positivo en cuanto a logística de corredores humanitarios.Mientras, un alto cargo del Kremlin expresó que el resultado de las negociaciones no llega a sus expectativas, aunque anticipó una cuarta ronda de contactos.Por otra parte, el Gobierno ruso aprobó una lista de "países hostiles" que incluyendo a 48 naciones, entre las que figuran Estados Unidos, Reino Unido, los 27 estados integrantes de la Unión Europea y Corea del Sur. La primera medida vinculada es permitir a entidades gubernamentales o empresas rusas pagar en rublos sus deudas en otras divisas a acreedores extranjeros de "países hostiles".