ONGs abogan por derechos laborales de la mujer en 8 de marzo

Photo : YONHAP News

Para conmemorar el 8 de marzo, el 114º Día Mundial de la Mujer, la sociedad civil surcoreana ha abogado por los derechos laborales femeninos y porque la carga del cuidado de los niños no solo recaiga en las mujeres.Una coalición de organizaciones feministas y pro derechos humanos explicó el martes 8 que los quehaceres domésticos y el cuidado de los niños no son tareas exclusivas de la mujer, sino de todos. Señaló que pese a ser una condición básica para el buen funcionamiento de la sociedad, son tareas infravaloradas, con un esquema de roles muy poco flexible y estereotipos de género, destacando que todo trabajo debe ser respetado y valorado, al margen de quién lo realice.Así, exigieron establecer un sistema público de ayudas al cuidado infantil y a las tareas del hogar, dotar de cobertura legal al trabajo doméstico, y reconocer formalmente los quehaceres de la casa y el cuidado de los hijos.En tanto, el sindicato de trabajadores educativos de la Confederación Coreana de Uniones Comerciales criticó un ambiente con marcada tendencia a menospreciar el trabajo de la mujer. Denunció que en la sociedad surcoreana, donde rige un sistema patriarcal, los quehaceres del hogar y el cuidado de hijos queda infravalorado, y el entorno escolar a menudo representa esa discriminación.Unas cien trabajadoras femeninas realizaron una marcha en la zona de Gwanghwamun, en el centro de Seúl, con lemas como "Mujeres trabajadoras cambian el mundo" y "No a la discriminación de la mujer en el entorno laboral".