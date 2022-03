Candidatos presidenciales animan a votar desde las redes sociales

Photo : YONHAP News

Al culminar el periodo de campaña y no poder realizar actividades públicas electorales, los candidatos presidenciales se centraron en solicitar apoyo a través de las redes sociales, alentando a la población a no faltar a las urnas.El miércoles 9, día de las elecciones, Lee Jae Myung, candidato del oficialista The Minjoo, publicó en Facebook que el voto de cada ciudadano cuenta, y que el resultado de los comicios puede cambiar por apenas cien o mil papeletas.En tanto Yook Seok Youl, candidato de Poder del Pueblo y su mayor rival, también llamó a participar en las elecciones, reiterando que gracias al voto de todos permitiráun cambio de gobierno. En particular, recordó que aquellos con COVID-19 o en aislamiento podrán votar entre las 6:00 y las 7:30 de la tarde.por su parte Sim Sang Jung, del Partido Justicia, llamó a los electores a votar con convicción y pensando en el cambio a generar en política y en la Corea contemporánea.