Washington espera poder cooperar con el nuevo gobierno surcoreano

Photo : YONHAP News

La Casa Blanca envió una felicitación al presidente electo de Corea del Sur, Yoon Suk Yeol, enfatizando que poder cooperar estrechamente con el nuevo Ejecutivo, en base a la sólida alianza entre ambos países.En tanto, la prensa estadounidense se hizo eco del resultado de las elecciones presidenciales surcoreanas. El diario The Washington Post anticipa cambios en la política exterior de Corea del Sur, mientras continúa el problema nuclear norcoreano y la rivalidad sino-estadounidense, y también destaca la inclinación conservadora de Yoon. Por su parte, The New York Times vaticina que la próxima administración de Seúl mantendrá una postura más dura respecto a Corea del Norte, considerando la carrera del presidente electo como fiscal y su tendencia derechista.También medios de otros países cubrieron la jornada electoral. Desde China, la prensa describe como tarea del nuevo mandatario surcoreano hacer de puente con Beijing, en vez de vacilar entre China y Estados Unidos. Mientras, los medios de Japón destacan el retorno de un gobierno conservador en Corea del Sur como factor positivo para las enfriadas relaciones Seúl-Tokio.