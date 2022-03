EEUU, China y Japón muestran gran interés por las elecciones presidenciales

Photo : YONHAP News

El resultado de las elecciones presidenciales en Corea del Sur es foco de atención en muchos países.El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, felicitó mediante una llamada telefónica el jueves 10 al presidente electo surcoreano, Yoon Suk Yeol, mientras la Casa Blanca expresó que Washington desea seguir colaborando con el nuevo Ejecutivo surcoreano, para estrechar aún más la cooperación bilateral y la sólida alianza de ambos países.Los legisladores estadounidenses también enviaron mensajes de felicitación a Yoon, y expresaron su anhelo de contar con un entente suprapartidista para consolidar la alianza entre Seúl y Washington.Medios estadounidenses como The Washington Post o The New York Times divulgaron que Yoon Suk Yeol, candidato del partido conservador Poder del Pueblo, fue elegido como nuevo presidente de Corea del Sur, resultado que podría generar cambios en diplomacia y seguridad de Seúl, mientras la tensión entre Washington y Beijing y el problema norcoreano continúan.En China los medios también mostraron gran interés por las elecciones presidenciales del 9 de marzo, y mostraban análisis intentando predecir el papel que jugará Corea del Sur entre Estados Unidos y China.Previamente, el diario chino Global Times enfatizó que el nuevo presidente surcoreano no debía elegir entre China y Estados Unidos, sino servir de puente entre ambos países, tal como ha hecho hasta ahora, mientras que se espera una reacción oficial de Beijing el día 10.Por su parte, el primer ministro japonés Fumio Kishida también felicitó a Yoon Suk Yeol en un encuentro con la prensa, y mostró su voluntad de mantener una estrecha comunicación con el presidente electo, a fin de mejorar las relaciones bilaterales, mientras que los medios japoneses hasta divulgaron los resultados del escrutinio en tiempo real.