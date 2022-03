Presidente electo es reacio a mantener Ministerio de Igualdad

Photo : YONHAP News

Tras anunciar la configuración del comité de transición, el presidente electo Yoon Suk Yeol expresó su postura en cuanto al Ministerio de Igualdad de Género y Familia, al afirmar que esa cartera no es útil y mostrarse reacio a las cuotas de género.Desmantelar el Ministerio de Igualdad de Género fue una de las promesas electorales lanzadas por Yoon en campaña y el domingo 13 reafirmó tal objetivo. Declaró que en el pasado, ante la fuerte discriminación sexual en la sociedad surcoreana justificaba la existencia de esa cartera, pero ahora su misión parece desfasada. Su intervención sintoniza con las emitias en campaña electoral, alegando que dicho ministerio debe ser suprimido al ser cuna de políticas injustas dan prioridad a las mujeres.El presidente electo sostuvo que en la actualidad es más necesario trazar medidas contra casos particulares de discriminación o desigualdad, y contra actos delictivos relacionados, pronunciándose más a favor de reforzar las penas contra crímenes sexuales y denuncias falsas.También adelantó que no aplicará cuotas de género en su gabinete. Enfatizó que los únicos criterios será las capacidades y el nivel de competencia de cada persona, y criticó que la cuota de género del Gobierno de Moon Jae In, para contar con al menos un 30% de mujeres en el gabinete, puede ser un motivo de decepción y frustración para la juventud.