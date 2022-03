Photo : KBS News

Uno de cada tres surcoreanos están en situación de aislamiento social, en otras palabras: no tienena a nadie que les pueda tender una mano o a quien poder recurrir en situaciones de crisis.Por otra parte, entre la población nacional ha aumentado el índice de obesidad pues la pandemia ha limitado las actividades físicas o al aire libre de los ciudadanos en general.Estas son algunas de las principales conclusiones del informe Calidad de Vida 2021, elaborado por la Oficina Nacional de Estadística, que entre otros alarmantes datos, destaca cómo durante el año pasado se agravó el aislamiento social entre los surcoreanos hasta registrar un nivel récord del 34,1%, una cifra nunca antes vista hasta la fecha. Esta tasa supone un incremento de 6,4 puntos porcentuales respecto a hace dos años, y es la más elevada desde 2009, año en que comenzaron a elaborarse estadísticas relacionadas.Según estas cifras, uno de cada tres surcoreanos no tiene a quién recurrir en caso de precisar ayuda en situaciones de emergencia o de crisis, como por ejemplo una enfermedad o un accidente.Por géneros, el informe destaca un mayor aislamiento social entre los hombres que entre las mujeres, mientras que en cuanto a edad, es más frecuente entre los más mayores no tener a nadie a quien recurrir. Es más, entre los mayores de sesenta años la población registra un nivel de aislamiento social del 41,6%, lo que implica que cuatro de cada diez personas sufren aislamiento en Corea del Sur.La Oficina de Estadística analiza que el aislamiento social aumentó en el país durante el año 2021 por la pandemia, haciendo hincapié en cómo las pautas de prevención y el miedo al contagio han limitado las actividades cotidianas y los contactos presenciales entre los surcoreanos. Asimismo, apunta a esas limitaciones como causa principal del aumento del índice de obesidad entre los surcoreanos, que entre 2020 y 2021 subió más de cuatro puntos porcentuales, pasando de un 38,3% a un 42,8%.Algunos de los datos concretos que muestran la disminución de actividad física o en espacios exteriores de los ciudadanos son, por ejemplo, el número total de días de viajes realizados, que durante el año anterior no llegó ni al 50% del registrado en 2020, o la tasa de participación ciudadana en tareas de voluntariado, factor que disminuyó hasta un 8,4%, apenas la mitad de la de hace dos años.