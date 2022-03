Washington desaprueba ubicar armas nucleares en Corea

Photo : YONHAP News

La secretaria del Ejército de Estados Unidos, Christine Wormuth, es reacia a desplegar armas nucleares en Corea del Sur, aunque su objetivo fuera contrarrestar las amenazas de Pyongyang.Wormuth expresó el martes 15 en una conferencia organizada por el Instituto Hudson, que Corea del Sur puede confiar al cien por cien en los sistemas de disuasión con los que cuenta Estados Unidos. Sin embargo, manifestó que considera una medida no muy prudente ubicar de nuevo armas nucleares en la península coreana. Agregó que estos temas tan susceptibles se abordan en los mecanismos de consulta permanente entre Estados Unidos y sus aliados, como Corea del Sur y Japón.Así dio a entender que desplegar armas nucleares en territorio surcoreano no es necesario, dada la existencia de canales de debate sobre la disuasión nuclear y la posibilidad de ampliarla.Seúl y Washington operan un mecanismo de diálogo sobre estrategias de disuasión, no obstante se evalúa que este no cumplió debidamente su papel durante la administración de Donald Trump.