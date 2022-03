Photo : YONHAP News

El Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Corea del Sur ha confirmado que Corea del Norte efectuó un nuevo ensayo balístico con un proyectil no identificado desde Sunan en Pyongyang, sobre las 9:30 de la mañana del miércoles 16.Según estimaciones de las autoridades militares de Seúl, existe la posibilidad de que el proyectil probado haya explotado en el aire o caído en el mar poco después del lanzamiento, de ahí la conclusión, por ahora, de que el ensayo fracasó. Sin embargo, aún están en marcha los análisis a cargo de la inteligencia surcoreana y estadounidense sobre las características del proyectil, así como su trayectoria inicial.El Estado Mayor Conjunto explica que con base en datos recopilados hasta ahora, es posible afirmar que el proyectil no alcanzó la altura deseada. Los análisis se centran por lo pronto en saber si lo que probó Pyongyang el miércoles fue un misil balístico intercontinentalCorea del Norte llevó a cabo ensayos balísticos también el 27 de febrero y el 5 de marzo. Al respecto, ese país alegó que tales actividades forman parte de su programa de desarrollo de satélites, no obstante las autoridades de Seúl y Washington concluyeron que fueron pruebas para comprobar los sistemas y la potencia de su nuevo misil intercontinental Hwasong-17.