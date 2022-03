Se unen al comité de transición personalidades afines al Gobierno de Lee Myung Bak

Photo : YONHAP News

Se han unido al comité de transición gubernamental varias personalidades que ejercieron cargos públicos en la administración del ex presidente Lee Myung Bak, sobre todo en asuntos exteriores.Una de ellas es el ex vicecanciller Kim Sung Han, que durante el periodo de campaña fue "profesor particular" de Yoon Suk Yeol, presidente electo, en temas diplomáticos. Kim es famoso por su postura a favor de reforzar la alianza con Estados Unidos como eje central de las políticas exteriores y de seguridad del Gobierno.También está Kim Tae Hyo, que bajo el mandato de Lee Myung Bak lideró los lineamientos en cuanto a exteriores y es clasificado como defensor de medidas de línea dura contra Corea del Norte. Actualmente, es investigado por sospechas relacionadas con un caso de desinformación y manipulación de comentarios en internet por parte del Ejército, ocurrido durante el Gobierno de Lee.Paralelamente a estos nombramientos para el comité de transición, el presidente electo Yoon Suk Yeol visitó las ciudades de Uljin y Donghae, afectadas recientemente por unos incendios forestales masivos.