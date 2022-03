Aumenta polémica sobre Ministerio de Igualdad de Género

Photo : YONHAP News

Una de las promesas de campaña hechas por el presidente electo, Yoon Suk Yeol, fue la de desmantelar el Ministerio de Igualdad de Género y Familia al considerar que ya no tiene utilidad, dado que su misión resulta desfasada en esta era.Alrededor existe en estos momentos un feroz debate social sobre si mantener o no dicha cartera, ya que no es la primera vez que se convierte en motivo de polémica y se plantean dudas sobre su existencia.El Ministerio de Igualdad de Género fue creado en enero de 2001 con el objetivo de superar la discriminación sexual y mejorar el estatus de la mujer en la sociedad surcoreana. Si bien este objetivo nunca cambió durante los últimos 21 años, las labores asignadas a dicha entidad sí. Fueron incluidos o excluidos reiteradamente la gestión sobre el cuidado infantil, la familia y los asuntos relacionados con menores, según la distribución de competencias de cada Gobierno.La organización actual de la cartera se estableció en 2010, al ser transferidas a ella las labores relacionadas con menores y familia, dos años después de que surgiera una gran controversia sobre su utilidad al ganar los comicios presidenciales Lee Myung Bak, quien al igual que el actual presidente electo, prometió en campaña desmantelar el Ministerio de Igualdad de Género. Sin embargo, en ese entonces la acción se quedó solamente en un intento ante el fuerte rechazo social, sobre todo de organizaciones en pro de los derechos de la mujer y la igualdad de género.Actualmente, el Ministerio de Igualdad de Género y Familia maneja un presupuesto anual de unos 1,4 billones de wones, un 0,24% de los presupuestos generales del Estado. Dicho porcentaje es el más reducido de todos los ministerios del Gobierno. Sus políticas en su mayoría están enfocadas a asuntos de familia, más que a la igualdad de género y la distribución de presupuesto lo refleja claramente, pues la partida asignada a programas para promover la igualdad de género ronda apenas un 7% del total, mientras que la destinada a políticas sobre el hogar y el bienestar de menores asciende hasta un 80%.Al respecto, la opinión de los expertos es que sin aludir a si es mejor desmantelar o no la citada cartera, lo cierto es que es necesario reformar su organización y su misión para que sea más acorde a las necesidades y exigencias de la era actual.