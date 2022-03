EEUU descarta renegociar aranceles al acero coreano

Photo : Getty Images Bank

Katherine Tai, representante comercial de Estados Unidos, ha descartado una renegociación de aranceles al acero surcoreano.Según explicó el miércoles 16 desde la planta de la firma surcoreana SK Siltron CSS en Michigan, Corea del Sur fue uno de los primeros países que obtuvo trato preferencial de Washington en sobre aranceles para exportar acero y aluminio a Estados Unidos.Sobre cuota de exportaciones, enfatizó que dicho sistema ya permite la entrada sin aranceles de bienes siderúrgicos surcoreanos al mercado estadounidense, un privilegio que no tienen otros socios comerciales de Estados Unidos.Aunque confirmó que hablará con Seúl al respecto, resaltó que Corea del Sur disfruta de una posición más ventajosa que otros paises, y también de beneficios comerciales, dejando entrever que Estados Unidos no ve necesidad de renegociar el tema.Con su alusión a la cuota, se refería al límite del 70% impuesto entre 20215 y 2017 sobre el volumen de exportaciones surcoreanas de bienes siderúrgicos terminados a Estados Unidos del periodo 2015-217, que Seúl aceptó durante la administración de Donald Trump para esquivar los elevados aranceles impuestos por Washington contra las importaciones de acero. Ese movimiento ahora resulta perjudicial para Corea en cuanto a comercio de acero frente a Japón y la Unión Europea, que esperaron a la entrada del Gobierno de Joe Biden para conseguir mejores condiciones, como la supresión del 25% de aranceles a sus exportaciones de acero, hasta un volumen anual de 1,2 millones de toneladas, o el establecimiento de una nueva cuota arancelaria que solo grava el excedente de esa cantidad.Para corregir la situación, el Gobierno surcoreano desea negociar nuevos términos para la exportación de productos siderúrgicos, pero Estados Unidos no ve necesidad de cambios.