Las grandes empresas entran en el mercado de vehículos de segunda mano

Photo : YONHAP News

El Gobierno permitirá a las grandes empresas a lanzarse al mercado de automóviles de segunda mano.El jueves 17, un comité del Ministerio de Pymes y Startups decidió no calificar la venta de vehículos usados como "negocio de subsistencia", o reservado a pequeños comerciantes.Esta decisión llega tres años después de comenzar el debate al respecto, al decidir finalmente que el sector de coches usados no cumple los requisitos para ser catalogado como "negocio de subsistencia".Según el comité, consideraron que la presencia de pequeñas firmas en el sector no es tan elevada como en otras industrias, además de favorecer al consumidor, que tendrá más opciones para elegir y más confianza al comprar automóviles usados si las grandes empresas -incluyendo los fabricantes de coches- entran en el mercado.Se estima que los fabricantes del sector, incluido Hyundai Motor, empezarán a vender vehículos de segunda mano a lo largo de este año, una vez completen los trámites necesarios.