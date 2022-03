Moon expresa voluntad de reunirse pronto con Yoon

Photo : YONHAP News

El presidente Moon Jae In expresó su voluntad de reunirse lo antes posible con el presidente electo Yoon Suk Yeol, al considerarlo su deber para con el pueblo surcoreano.Tras la cancelación a última hora su reunión prevista para el día 16, Moon hizo este comentario a través de Park Kyung Mi, su portavoz.El mandatario mostró disposición al diálogo, y recordó que no hace falta un acuerdo al cien por cien en las reuniones a nivel de trabajo para un encuentro entre ambos.Esta declaración llega tras darse a conocer posturas encontradas sobre el posible indulto al ex presidente Lee Myung Bak o la reforma gubernamental.Asimismo, Moon ordenó a sus asesores a abstenerse de emitir opiniones personales sobre las políticas y promesas electorales de Yoon, después de que Tak Hyun Min, secretario presidencial de protocolo, publicó en las redes sociales que la Administración de Moon Jae In pensaba seguir usando la oficina presidencial aunque Yoon quiera reubicarla.