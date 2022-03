Yoon mantiene su plan de cambiar la Oficina Presidencial

Photo : YONHAP News

El plan de trasladar la Oficina Presidencial fue confirmado apenas diez días después de las elecciones, y menos de dos meses después de proponerlo el ahora presidente electo Yoon Suk Yeol como promesa electoral a finales de enero.El cambio del despacho del presidente a la actual sede del Ministerio de Defensa fue decidido en solo cinco días, tras descartar el Complejo Gubernamental en Gwanghwamun como opción.Los anuncios de los últimos días revelan la firme determinación de Yoon de no entrar en Cheongwadae, considerado por muchos un símbolo del presidencialismo autoritario del pasado. No obstante, otros recomiendan calma y más cautela, pues hay asuntos más urgentes que abordar, como la pandemia del COVID-19.Aún así, el presidente electo parece dispuesto a no dilatar el traslado de la Oficina Presidencial, y refutó las críticas sobre el astronómico coste del plan,de hasta un billón de wones según algunos sectores o el partido The Minjoo, presentando un presupuesto de 49.600 millones de wones.Según Yoon, el Ministerio de Finanzas calculó ese presupuesto, aunque no incluye el coste del traslado del Estado Mayor Conjunto, algo inevitable para instarlar el despacho presidencial en la sede del Ministerio de Defensa, ni tampoco mejoras o reformas que deberá asumir dicha cartera, como la reubicación de las redes informáticas.