Autoridades militares refutan comentario de Yoon sobre ensayo norcoreano

Photo : YONHAP News

Ante el reciente comentario del presidente electo Yoon Suk Yeol, quien afirmó que el ensayo norcoreano con lanzacohetes múltiple del día 20 incumple el acuerdo militar intercoreano del 19 de septiembre de 2018, las autoridades militares han aclarado que el pacto no alude a ese tipo de ejercicios.Una fuente del Ministerio de Defensa explicó el martes 22 que las actividades de artillería al norte de las zonas marítimas de disuasión no figuran en el acuerdo militar intercoreano, y por tanto el ensayo del domingo no supondría un incumplimiento por parte de Pyongyang.El domingo 20, Corea del Norte lanzó cuatro proyectiles con lanzacohetes múltiples. El ejercicio tuvo lugar en la localidad de Sukchon, en la provincia de Pyongan del Sur, una zona alejada de la línea de demarcación militar.En tanto, el acuerdo militar intercoreano del 19 de septiembre prohíbe actos hostiles en zonas próximas a la frontera terrestre, marítima y aérea entre las dos Coreas. En concreto, contempla 135 kilómetros hacia al sur y hacia el norte de la Línea de Demarcación Militar.