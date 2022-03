Moon asigna el banco central al director del FMI para Asia-Pacífico

Photo : YONHAP News

El presidente Moon Jae In ha designado como gobernador del Banco de Corea a Lee Chang Yong, director del Fondo Monetario Internacional para Asia-Pacífico.La Oficina Presidencial hizo el anuncio el miércoles 23, destacando la vasta experiencia del nominado como economista y experto en finanzas y su recorrido en importantes entidades nacionales y extranjeras, como la Comisión de Servicios Financieros y el Banco Asiático de Desarrollo. También enfatizó que su amplio conocimiento teórico-práctico sobre gestión económica, financiera y monetaria genera confianza.Sobre posibles desacuerdos con el presidente electo y sin entrar en detalles, Presidencia justificó el nombramiento enfatizando que es para no dejar vacante la gerencia del banco central, pues el mandato del actual gobernador es hasta fines del presente mes de marzo, y sostuvo que procedió a la designación tras escuchar la opinión del comité de transición.Sin embargo, el comité de Yoon Suk Yeol para el traspaso del poder comentó que no abordó el tema con la Oficina Presidencial, ni el presidente electo propuso un candidato en particular.