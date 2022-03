The Minjoo elige nuevo líder parlamentario

Photo : KBS News

The Minjoo convocará el jueves 24 una votación para elegir a su líder parlamentario, quien coordinará a los 172 legisladores del mega bloque opositor en la Asamblea Nacional cuando el nuevo Ejecutivo de Yoon Suk Yeol llegue al poder.Como posibles candidatos al cargo figuran Ahn Gyu Baek y Lee Won Wook, parlamentarios en cuarta y tercera legislatura, respectivamente, y próximos al ex primer ministro Chung Sye Kyun. Pero si los simpatizantes del expremier se dividen, podría entrar alguno de los tres restantes, donde hay perfiles más afines a Lee Jae Myung, ex candidato presidencial de The Minjoo, y a Lee Nak Yon, exdirigente del partido.Tras ser elegido, la primera tarea del nuevo líder parlamentario de The Minjoo será negociar desde la oposición el presupuesto complementario sugerido por el presidente electo Yoon Suk Yeol, y la reforma de la Ley Electoral, de cara a los comicios regionales de junio.