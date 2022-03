Moon urge a Yoon a reunirse lo antes posible

Photo : YONHAP News

El presidente Moon Jae In ha urgido al presidente electo Yoon Suk Yeol a concretar la reunión cancelada la semana anterior.Durante un encuentro con sus asesores el día 24, el mandatario reiteró que no hacen falta acuerdos ni condiciones para reunirse, e instó a Yoon a decidir por su cuenta y no dejarse influir por los demás.El llamado de Moon llega 6 días después del 18 de marzo, fecha en que estaba previsto el primer encuentro entre el presidente saliente y el entrante, mientras continúa el pulso entre ambos por la designación del nuevo gobernador del Banco de Corea.Tras el nombramiento de Lee Chang Yong el día 23 para ocupar dicho cargo, Yoon expresó su desaprobación, y consideró inoportuno que el actual Ejecutivo elija con quien debe trabajar su administración.