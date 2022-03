Exteriores rastrea paradero de soldado que partió hacia Ucrania sin permiso

Photo : YONHAP News

El Ministerio de Exteriores intenta localizar a un infante de la marina surcoreana que partió hacia Polonia sin permiso para ingresar a Ucrania.Según la cartera, el último movimiento del soldado confirma que dejó el puesto de la Guardia Fronteriza polaca en la madrugada del miércoles 23, pero ahora está en paradero desconocido y no responde a las llamadas del ministerio.Se cree que se refugió en ese edificio tras fracasar en su intento de entrar en Ucrania desde Polonia.Exteriores anunció que trabajará coordinación con las autoridades polacas y ucranianas para dar con su paradero, para que pueda regresar a casa sano y salvo.Dicho infante de marina, cuya identidad no fue revelada, partió, el pasado lunes hacia Varsovia con intención de unirse al Ejército ucraniano en su lucha contra la invasión rusa.Su gesto se considera como deserción del servicio militar, pues aquellos en servicio activo deben obtener autorización para ir al extranjero mientras están de permiso.Defensa enfatizó que fue una acción no autorizada y está adoptando medidas para evitar casos similares a futuro.En tanto, un medio se hizo eco de una conversación telefónica donde el soldado expresó su intención de salir del país para unirse a los voluntarios internacionales que combaten del lado de Ucrania en la guerra con Rusia.