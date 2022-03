The Minjoo nombra a Park Hong Keun como líder parlamentario

Photo : YONHAP News

El legislador de tres mandatos Park Hong Keun ha sido elegido como nuevo representante parlamentario del partido The Minjoo.Como figura próxima al excandidato presidencial Lee Jae Myung, Park estará al frente de la formación oficialista, aunque en breve será opositora, ante la Asamblea Nacional, al ganar a Park Kwang On, cercano al exdirigente del partido Lee Nak Yeon, en la votación celebrada en sesión plenaria el jueves 24.Park expresó su voluntad de convertir a The Minjoo en un fuerte opositor, capaz de reformar el sistema y de mejorar el bienestar de la gente para cumplir las expectativas del público.También se comprometió a luchar sin descanso para impedir "la tiranía de la Fiscalía y represalias políticas".