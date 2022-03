ONU no logra consenso en condenar último ensayo norcoreano

Photo : YONHAP News

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas no logró consenso para emitir un comunicado condenando el reciente ensayo balístico intercontinental de Corea del Norte ante el veto de Rusia y de China.Durante la última reunión del Consejo de Seguridad, para abordar el tema norcoreano y otros asuntos sobre no proliferación de armas de destrucción masiva, la mayoría de los integrantes coincidieron en que Pyongyang incumplió las resoluciones en su contra con el reciente ensayo de un misil intercontinental.Linda Thomas-Greenfield, embajadora estadounidense ante la ONU, recordó que el último ensayo balístico no solo incumple las resoluciones de la ONU, sino también conculca los esfuerzos de la comunidad internacional por frenar la proliferación de armas de destrucción masiva. Además de condenar los ensayos de Corea del Norte, insistió en la necesidad de reanudar las negociaciones con dicho país.Sin embargo, China y Rusia se opusieron a aumentar las sanciones contra Pyongyang, y señalaron que Estados Unidos también es responsable de su afán por mejorar el desarrollo balístico intercontinental.Zhang Jun, el embajador chino, comentó que Corea del Norte retiró la moratoria de ensayos autoimpuesta en la cumbre con Estados Unidos porque Washington no cumplió su palabra. Agregó que Pyongyang asumió su compromiso pero Estados Unidos no, al mantener las maniobras militares, además de amenazar la seguridad de Corea del Norte al desplegar armas nucleares estratégicas en torno a la península coreana.Por su parte, la representante permanente adjunta de Rusia, Anna Evstigneeva, también mostró el veto de su país a nuevas sanciones, resaltando que el diálogo nuclear entre Estados Unidos y Corea del Norte no avanza por culpa de ambos países.