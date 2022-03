Moon y Yoon celebran su primera reunión tras las elecciones

Photo : YONHAP News

El actual presidente Moon Jae In y el presidente electo Yoon Seok Yeol finalmente concretaron su primer encuentro tras las elecciones en una cena-reunión en Cheong Wa Dae el lunes 28, siendo la vez que más ha demorado una primera toma de contacto entre entre un presidente en ejercicio y un presidente electo, concretamente 19 días después de las elecciones.Hasta la fecha, las reuniones de este tipo que más demoraron datan del entonces presidente Roh Moo Hyun y del entrante Lee Myung Bak en 2007, que tardaron 9 días en verse; el mismo tiempo que precisó el presidente Lee Myung Bak para reunirse con su sucesora Park Geun Hye en 2012, marcando el "registro más largo" de una reunión entre nuevos y viejos líderes.En tanto, la cena entre mandatarios también contó con la presencia del secretario jefe presidencial Yoo Young Min y del secretario jefe del presidente electo Jang Je Won.Algunos especulaban que, si la atmósfera de la cena era favorable, el presidente Moon y el presidente electo Yoon podrían "hablar a solas", aunque antes del encuentro ambas partes insistieron en que no había nada decidido al respecto, y ambas partes solo explicaron que mantendrían un diálogo sincero y sin una agenda definida.El sector político está especialmente interesado ​​en conocer los temas que abordaron durante el encuentro, porque muchos estiman que aprovecharían para hacer un repaso sustancial de los principales asuntos del país, al no haber una agenda cerrada de temas.Como una de las prioridades que todos visualizaron en el "menú del debate", figuran las medidas económicas para ayudar a los más afectados por el COVID-19, aunque probablemente también abordaron temas de seguridad nacional.Además, existe especial curiosidad por saber si hablaron sobre asuntos políticos candentes, como la reubicación de la Oficina Presidencial a la sede del Ministerio de Defensa en Yongsan, o del posible indulto especial del ex presidente Lee Myung Bak, temas considerados como "políticamente sensibles" o entre los que ambos mantienen posturas opuestas, factor que complicaría lograr un acuerdo.Sin embargo, se especula que también pudo darse "un acuerdo o consenso integral" si durante la cena hubo un entente honesto y cordial.Fuentes de la casa presidencial pronosticaron que, durante el encuentro, el actual mandatario y el presidente electo hablarían sobre cómo lograr una transición de gobierno sin problemas. En definitiva, lo calificaron como una reunión para intercambiar buenos deseos, y en principio descartaron temas sensibles.