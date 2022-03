Moon se compromete a apoyar traslado de oficina presidencial

Photo : YONHAP News

El presidente Moon Jae In colaborará con el presidente electo Yoon Suk Yeol a nivel presupuestario, para facilitar el traslado de la oficina presidencial a la sede del Ministerio de Defensa en Yongsan.Así lo anunció Jang Je Won, secretario jefe del presidente electo, en rueda de prensa tras asistir a la cena-reunión del lunes 28 entre ambos mandatarios, 19 días después de las elecciones.Durante el encuentro, Yoon Suk Yeol expresó su deseo de acometer el traslado de la oficina presidencial, objetivo perseguido desde hace décadas por varias administraciones que nunca llegó a concretarse.El presidente Moon explicó que la nueva sede presidencial debe decidirla la próxima Administración, y aseguró que el Ejecutivo colaborará tras una minuciosa revisión del presupuesto.En cuanto a las nuevas ayudas al micro comercio para compensar a los más afectados por la pandemia, confirmó el compromiso de mantener reuniones a nivel de trabajo, aunque no entraron en detalles. Asimismo, expresaron su voluntad de cooperar ante los temas norcoreanos durante el periodo de transición, para garantizar la máxima seguridad.La cena se prolongó dos horas y media, y transcurrió en un ambiente de respeto y cordialidad, aunque no hablaron del posible indulto al ex presidente Lee Myung Bak.