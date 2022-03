EEUU continúa analizando reciente ensayo de ICBM norcoreano

Photo : YONHAP News

El Pentágono continúa analizando el reciente ensayo de un misil intercontinental norcoreano, y muestra inquietud ante los avances en el programa nuclear y balístico de Pyongyang.El portavoz del Departamento de Defensa estadounidense, John Kirby, explicó el martes 29 que Washington no ha finalizado el análisis del misil lanzado por Corea del Norte el 24 de marzo, y por tanto todavía no pueden dar detalles. Así, eludió responder a la prensa sobre el lanzamiento, o sobre posibles nuevas pruebas del régimen de Kim Jong Un.Previamente, el Ministerio de Defensa de Corea del Sur comentó que no probaron un nuevo misil intercontinental, sino un Hwasong-15, modelo que Pyongyang ya probó con éxito en 2017.No obstante, Kirby reiteró que el programa de misiles y nuclear de Corea del Norte es una amenaza regional, y serio motivo de preocupación.